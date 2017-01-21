Парламент Турции одобрил законопроект о внесении поправок в Конституцию

Депутаты турецкого парламента проголосовали за принятие комплекса поправок в Конституцию страны, направленных на расширение полномочий президента, сообщает в субботу агентство АП.
Законопроект, внесенный в парламент правящей Партией справедливости и развития, поддержали 339 депутатов, 142 члена парламента проголосовали "против".
Окончательное решение о проведении реформы основного закона Турции будет принято на национальном референдуме.
"Наш народ будет голосовать и сделает тот выбор, который, по его мнению, станет лучшим для Турции", - приводит агентство слова турецкого премьер-министра Бинали Йылдырыма.
Ожидается, что дата проведения всенародного голосования придется на период с конца марта по середину апреля этого года, отмечает АП.
В случае одобрения инициативы на референдуме полномочия президента Турции будут значительно расширены. Так, турецкий лидер сможет выступать в качестве главы исполнительной власти, назначать правительство, предлагать план бюджета и вводить режим чрезвычайного положения.
Кроме того, ряд изменений претерпит и правовой статус парламентариев. В частности, число депутатов в однопалатном представительном органе страны будет увеличено с 550 до 600 человек. При этом выборы в парламент будут проводиться каждые пять лет одновременно с выборами главы государства.
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