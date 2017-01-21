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Регион 21.01.2017 15:07

Делегация Ирана перед началом переговоров в Астане проведет консультации с делегациями из РФ и Турции - посольство

В посольстве Ирана в Казахстане подтвердили, что делегация страны во главе с заместителем министра иностранных дел Хусейном Джабери Ансари прибыла в Астану на переговоры по Сирии.

"Перед официальным началом переговоров делегация проведет консультации с делегациями из России и Турции, прибывшими для участия в данных переговорах", - говорится в распространенном в субботу сообщении посольства.

"Цель консультаций между тремя странами - создание условий для проведения наиболее продуктивных переговоров в Астане", - отмечается в сообщении.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ИРАН, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]