Делегация Ирана перед началом переговоров в Астане проведет консультации с делегациями из РФ и Турции - посольство

В посольстве Ирана в Казахстане подтвердили, что делегация страны во главе с заместителем министра иностранных дел Хусейном Джабери Ансари прибыла в Астану на переговоры по Сирии.

"Перед официальным началом переговоров делегация проведет консультации с делегациями из России и Турции, прибывшими для участия в данных переговорах", - говорится в распространенном в субботу сообщении посольства.

"Цель консультаций между тремя странами - создание условий для проведения наиболее продуктивных переговоров в Астане", - отмечается в сообщении.