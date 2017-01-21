Песков: симметричные сокращения вооружений недопустимы, композиция ядерной составляющей в США и России разная

Симметричное сокращение ядерного потенциала недопустимо, композиция ядерной составляющей в США и РФ разная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Ядерное разоружение - это концептуальное зонтичное понятие, но оно состоит из огромного количества нюансов, о которых вы говорили. Оно не может быть диспропорциональным. Композиция этой ядерной составляющей в США и у нас в стране разная. И поэтому какие-то симметричные сокращения здесь абсолютно недопустимы и неуместны", - сказал Д.Песков в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым.

По его словам, "они могут привести к нарушению того, что является основополагающим моментом, - это ядерный паритет, ядерное сдерживание".

Ядерная составляющая, отметил Д.Песков, играет критическую роль в обеспечении глобальной стабильности и безопасности.

"Поэтому увязывать вопрос санкций и вопрос ядерного сокращения вряд ли в будущем будет возможно с экспертной точки зрения. Наш президент неоднократно говорил, что вопрос санкций не является темой нашей повестки дня. Россия не была инициатором постановки этого вопроса. И она не будет, по словам Путина, инициатором отмены каких-то рестрикций", - сказал он.

Вместе с тем, заметил Д.Песков: "Что касается в целом зонтичного понятия ядерного разоружения, Россия всегда - и Путин тоже об этом говорил неоднократно - была и остается сторонницей сокращения ядерного оружия. Но справедливого, пропорционального и без нарушения вот этого равновесия".

Действующей администрации США, отметил пресс-секретарь президента, предстоит еще войти в курс дела, во все нюансы двусторонних отношений. "Бьюсь об заклад, больше ему рассказывали про страшные кибератаки, про вмешательство русских во внутренние дела Америки, про попытки русских манипулировать чем угодно в Америке", добавил он.