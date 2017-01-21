Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8311 EUR   1.9483 RUR   0.0308 GBR   2.2482 TRY   0.4811

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.08 Brent   53.92

Погода в Баку

  ночь день Сегодня -1° Завтра 23 Янв 24 Янв

СНГ 21.01.2017 16:42

Песков: без участия США конструктивно урегулировать сирийскую проблему невозможно

Без участия США конструктивно урегулировать сирийскую проблему невозможно, заявляют в Кремле.

"Очевидно, что без участия США конструктивно урегулировать сирийскую проблему невозможно," - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым.

Отвечая на уточняющий вопрос, возможна ли российско-американская сделка по Сирии, он отметил: "По Сирии нужна не сделка, а сотрудничество".

Он подтвердил, что иранские представители выразили недовольство приглашением представителей США на переговоры в Астану по Сирии.

"Да, иранцы высказались против участия. Вместе с тем Россия - об этом говорил наш министр иностранных дел - действительно, пригласила американских представителей, экспертов для участия", - отметил Д.Песков.

В этом, по его словам, были определенные разногласия между Москвой и Тегераном.

"Но слишком сложная субстанция, чтобы была полная гармония в подходах. Поэтому какие-либо сделки там, наверное, маловероятны, слишком много сторон задействовано в процессе", - отметил Д.Песков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, США, СИРИЯ


Похожие новости


Кремлевскую ёлку с помощью автовышек украсили 800 игрушками Поставки Армении комплексов "Искандер" не должны стать неожиданностью для Азербайджана - Ушаков Участники юбилейного саммита СНГ в Бишкеке подведут итоги совместной работы и обсудят планы на будущее - Ушаков Кремль осудил Северную Корею за ядерные испытания Антон Вайно возглавил администрацию Кремля Эрдоган в послании Путину заявил о готовности к восстановлению дружественных отношений между Турцией и Россией

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]