Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22м3, вылетевшие из РФ, нанесли удар по ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии - Минобороны РФ

Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в субботу взлетели с территории России и нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов ИГИЛ (группировка запрещена в РФ) в Сирии в провинции Дейр-эз-Зор, сообщили "Интерфаксу" в Минобороны РФ.

"Целями для поражения стали базовые лагеря бандформирований, склады вооружения и боеприпасов, скопления бронетехники и живой силы. Данными объективного контроля подтверждено успешное поражение всех назначенных объектов", - сообщили российские военные.

По данным Минобороны РФ, прикрытие бомбардировщиков осуществляли истребители Су-30СМ и Су-35С c аэродрома Хмеймим.

После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования, сказали военном ведомстве.

18 января начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской сообщил, что российская боевая авиация помогает сирийским войскам отбить атаку боевиков ИГИЛ в районе города Дейр-эз-Зор.

"Используя подавляющее численное превосходство, боевики ведут непрекращающийся штурм позиций сирийских войск. В случае взятия города его жителей ждет настоящий геноцид. Население Дейр-эз-Зора может быть полностью истреблено. В настоящее время гарнизон города при поддержке ВКС России продолжает сопротивление террористам ИГИЛ", - сообщил тогда С.Рудской.

По его словам, в районе Дейр-эз-Зора складывается "сложная обстановка". Он заявил, что город уже около трех лет осажден террористами ИГИЛ.

Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 неоднократно привлекались для ударов по боевикам в Сирии.

"У дальних бомбардировщиков Ту-22М3 высокая эффективность средств поражения: они бомбят метко, строго по заданным целям. Модернизирована система навигации. Эти самолеты выходят в точку сбрасывания с большой высоты с использованием спутниковой навигации, с учетом всех факторов, которые влияют на полет неуправляемой бомбы", - сказал ранее "Интерфаксу" экс-главком ВВС генерал армии Петр Дейнекин.

По его словам, перед сосредоточенным авиаударом ведётся доразведка объектов террористов при помощи беспилотников. "Те же самые дроны висят над объектом до тех пор, пока не будет зафиксирована реальная картина поражения", - сообщил П.Дейнекин. Он сообщил, что при поражении с применением Ту-22М3 незащищенных объектов и живой силы ИГИЛ в Сирии могут использоваться осколочно-фугасные боеприпасы.

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. Предназначен для поражения морских и наземных целей на удалении до 2200 км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Самолеты Ту-22М3 участвовали в боевых действиях в Афганистане и ограниченно - в контртеррористической операции на Северном Кавказе и в операции по принуждению Грузии к миру.

Военные считают Ту-22М3 эффективным средством борьбы с авианосными ударными группами, бомбардировщик способен доставлять современные авиационные средства поражения для уничтожения широкого диапазона целей в оперативно-тактической глубине как в локальных конфликтах, так и в крупномасштабной войне, в условиях противодействия современных средств ПВО.

Ту-22М3 может применять более 10 вариантов вооружения, причем переход от одного варианта вооружения (ракетное, бомбардировочное или смешанное) к другому обеспечивается в кратчайшие сроки.

По официальным данным Минобороны на 2012 год, на вооружении в России находится более 100 ракетоносцев Ту-22М3. До 2020 года около 30 самолетов будут модернизированы до модификации Ту-22М3М.