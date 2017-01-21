Теракт в лагере беженцев на сирийско-иорданской границе привел к десяткам жертв - ТВ

Десятки человек погибли в результате взрыва, произошедшего на территории лагеря для беженцев на границе Сирии и Иордании, передает в субботу иранский телеканал "Пресс-ТВ".

Он сообщает о многочисленных пострадавших, которые получили ранения разной степени тяжести. Точные данные о числе жертв и раненых пока не приводятся.

Трагедия произошла в лагере беженцев "Ар-Ракбан" в южной части Сирии. По предварительным данным, неизвестные привели в действие взрывное устройство, которое находилось внутри автомобиля.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за этот теракт.