Теракт в лагере беженцев на сирийско-иорданской границе привел к десяткам жертв - ТВ

Десятки человек погибли в результате взрыва, произошедшего на территории лагеря для беженцев на границе Сирии и Иордании, передает в субботу иранский телеканал "Пресс-ТВ".
Он сообщает о многочисленных пострадавших, которые получили ранения разной степени тяжести. Точные данные о числе жертв и раненых пока не приводятся.
Трагедия произошла в лагере беженцев "Ар-Ракбан" в южной части Сирии. По предварительным данным, неизвестные привели в действие взрывное устройство, которое находилось внутри автомобиля.
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за этот теракт.
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