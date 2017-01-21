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Дальнее зарубежье 21.01.2017 17:27

Теракт в лагере беженцев на сирийско-иорданской границе привел к десяткам жертв - ТВ

Десятки человек погибли в результате взрыва, произошедшего на территории лагеря для беженцев на границе Сирии и Иордании, передает в субботу иранский телеканал "Пресс-ТВ".

Он сообщает о многочисленных пострадавших, которые получили ранения разной степени тяжести. Точные данные о числе жертв и раненых пока не приводятся.

Трагедия произошла в лагере беженцев "Ар-Ракбан" в южной части Сирии. По предварительным данным, неизвестные привели в действие взрывное устройство, которое находилось внутри автомобиля.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за этот теракт.

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Тэги: СИРИЯ, ИОРДАНИЯ, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]