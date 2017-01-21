Ящики с военным грузом найдены в Киеве в багаже направляющегося в Иран самолета

Экспертиза подтвердила, что обнаруженные пограничниками в аэропорту "Киев" (Жуляны) комплектующие относятся к противотанковому управляемому ракетному комплексу (ПТРК) "Фагот", сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины в субботу.
Как сообщалось, 19 января в пункте пропуска аэропорта "Киев" (Жуляны) в ходе осмотра багажного отделения самолета, совершавшего рейс в Иран, пограничный наряд выявил 17 ящиков с грузом, на который не было каких-либо товаросопроводительных документов, и они не были внесены в бортовой журнал.
В результате осмотра в трех ящиках были обнаружены комплектующие к ПТРК "Фагот". В остальных ящиках находились комплектующие к самолетам.
По факту обнаружения предметов военного назначения направлено уведомление в Службу безопасности Украины по регистрации в Едином реестре досудебных расследований признаков преступлений, предусмотренных ст. 201 УК Украины (контрабанда) и ст. 333 УК Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).
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