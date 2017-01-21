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Регион 21.01.2017 17:50

Ящики с военным грузом найдены в Киеве в багаже направляющегося в Иран самолета

Экспертиза подтвердила, что обнаруженные пограничниками в аэропорту "Киев" (Жуляны) комплектующие относятся к противотанковому управляемому ракетному комплексу (ПТРК) "Фагот", сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины в субботу.

Как сообщалось, 19 января в пункте пропуска аэропорта "Киев" (Жуляны) в ходе осмотра багажного отделения самолета, совершавшего рейс в Иран, пограничный наряд выявил 17 ящиков с грузом, на который не было каких-либо товаросопроводительных документов, и они не были внесены в бортовой журнал.

В результате осмотра в трех ящиках были обнаружены комплектующие к ПТРК "Фагот". В остальных ящиках находились комплектующие к самолетам.

По факту обнаружения предметов военного назначения направлено уведомление в Службу безопасности Украины по регистрации в Едином реестре досудебных расследований признаков преступлений, предусмотренных ст. 201 УК Украины (контрабанда) и ст. 333 УК Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).

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Тэги: УКРАИНА, АЭРОПОРТ, ИРАН, ВООРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]