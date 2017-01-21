Украинские спецслужбы объявили о предотвращении покушения на депутата

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил о предотвращении покушения на жизнь народного депутата Украины.
"Вчера в Киеве предупреждено совершение резонансного преступления - покушение на жизнь народного депутата", - сказал В.Грицак на брифинге в субботу в Киеве.
Он сообщил, что по подозрению в совершении этого преступления задержаны два человека.
По словам главы СБУ, покушение должно было быть совершено с применением самодельного взрывного устройства. При этом рассматривались два варианта - подложить взрывчатку под автомобиль или чтобы бомба сдетонировала по пути следования автомашины.
Фамилию депутата, на которого готовилось покушение, глава СБУ не назвал.
При этом В.Грицак утверждает, что к подготовке покушения причастны российские спецслужбы, что проводилась тщательная подготовка преступления и что злоумышленники отрабатывали возможность побега в РФ после совершения преступления.
Глава СБУ заверил, что безопасности других депутатов ничто не угрожает.
"У нас, к счастью или к сожалению, нет данных об угрозе безопасности еще кому-то из конкретных народных депутатов Украины на эту минуту", - сказал В.Грицак.
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