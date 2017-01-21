В Минобороны Латвии задумались о создании новых батальонов народных ополченцев

В Латвийской Республике могут появиться дополнительные батальоны народных ополченцев ("Земессардзе").

Как сообщили агентству BNS в пресс-отделе министерства обороны Латвии, ведомство рассматривает такую возможность в связи с ростом числа служащих в организации "Земессардзе". Пока в министерстве не раскрывают, в каких местах и сколько новых батальонов требуется.

В настоящее время на территории Латвии размещено 18 батальонов "Земессардзе", сообщается на сайте организации.

Осенью прошлого года Минобороны Латвии заявило о планах создания батальона "Земессардзе" в Бауске. В Риге, где служит больше всего добровольцев, размещен только один батальон - Студенческий, в Рижском регионе три - в Марупском крае, Стопиньском крае и Огре.

Как сообщалось ранее, для нужд армии на западе страны в окрестностях Гробини будет построен военный полигон, а в бывшем городке Скрундского локатора появится инфраструктура для размещения сил НАТО. Как пояснил госсекретарь Минобороны Янис Гарисонс, "Земессардзе" нужны новые полигоны, потому что количество народных ополченцев растет.