Лавров заявил о неприемлемости нарколиберализма

Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров одобрил работу созданного в России Национального антинаркотического союза (НАС), осудил практикуемые в некоторых странах "нарколиберальные" подходы и предложил привлечь к борьбе с наркотиками Церковь.
"То, что наркомания у нас появилась и начала расцветать буйным цветом, очень настораживает. Поэтому помимо тех действий, который предпринимает государство, крайне важно еще участие гражданского общества", - заявил С.Лавров, отвечая на вопросы медиа-службы НАС на проходящем в Московской области Международном антинаркотическом форуме.
Он отметил, что "с этим злом невозможно справиться в одиночку ни государству, ни гражданскому обществу", и предложил "привлекать все силы, в том числе, кстати, нашу церковь и вообще те конфессии, которые традиционно существуют на территории России".
"То, что три года назад был создан Национальный антинаркотический союз, который поставил своей целью реабилитацию, ресоциализацию наркозависимых на основе принципа полного отказа от наркотиков, отказа от всяких неолиберальных западных идей типа заместительной терапии, я считаю, было очень важным качественным сдвигом в движении общественности, гражданского общества", - заявил С.Лавров, высказывания которого приводятся на сайте МИД РФ.
Он отметил, что эта проблема имеет глобальное измерение, и напомнил в связи с этим о недавней Специальной сессии Генассамблеи ООН по глобальной проблеме наркотиков.
"Там были приняты решения, которые в полной мере отражают нашу линию на бескомпромиссную борьбу с этим злом и полный отказ от принципов, согласно которым для того, чтобы избавиться от зависимости от одних наркотиков, нужно принимать другие. Эта концепция, к сожалению, все еще распространена в некоторых странах. Нам она представляется абсолютно контрпродуктивной, неприемлемой", - заявил глава МИД РФ.
По его словам, НАС очень помогает правительству, МИДу России в международных мероприятиях, "потому что показывает пагубность нарколиберальных теорий, а также эффективность и работоспособность той концепции, которую мы вместе с гражданским обществом продвигаем - полный отказ от наркотиков, реинтеграция в нормальную жизнь без каких-либо нарколиберальных компонентов".
"Уверен, что государство и наше предпринимательское сообщество найдут пути поддержать эту деятельность дополнительно", - добавил С.Лавров.
"Что касается нашего вклада в деятельность НАС, то мы помогаем ему во всех международных проектах, подключаем наших послов, генеральных консулов в тех странах, где такие проекты реализуются. Отзывы моих коллег, которые работают за границей, самые восторженные, потому что это на самом деле это добавляет нашим действиями той самой "мягкой силы", которая сейчас играет все большее значение во внешней политике", - отметил глава МИД РФ.
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