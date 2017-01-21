Представители Тегерана, Москвы и Анкары провели встречу в Астане, где пройдут переговоры по Сирии - иранское агентство

Дубай. 21 января. ИНТЕРФАКС - Делегация Исламской республики Иран провела предварительную неофициальную встречу с представителями России, а также Турции в Астане, где в понедельник начнутся межсирийские переговоры, сообщает в субботу иранское агентство "Тасним".

По его данным, переговоры состоялись на уровне заместителей глав МИД этих стран. В частности, с представителями России встретился глава иранской делегации, замминистра иностранных дел Ирана Хусейн Джабери Ансари. В ходе переговоров дипломат вновь подчеркнул, что Тегеран продолжит придерживаться своей позиции относительно территориальной целостности Сирии.

Переговоры с участием РФ, Ирана и Турции состоялись в преддверии международной встречи по сирийскому урегулированию, которая, как ожидается, пройдет в Астане 23 и 24 января.