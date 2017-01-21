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Регион 21.01.2017 20:11

Представители Тегерана, Москвы и Анкары провели встречу в Астане, где пройдут переговоры по Сирии - иранское агентство

Дубай. 21 января. ИНТЕРФАКС - Делегация Исламской республики Иран провела предварительную неофициальную встречу с представителями России, а также Турции в Астане, где в понедельник начнутся межсирийские переговоры, сообщает в субботу иранское агентство "Тасним".

По его данным, переговоры состоялись на уровне заместителей глав МИД этих стран. В частности, с представителями России встретился глава иранской делегации, замминистра иностранных дел Ирана Хусейн Джабери Ансари. В ходе переговоров дипломат вновь подчеркнул, что Тегеран продолжит придерживаться своей позиции относительно территориальной целостности Сирии.

Переговоры с участием РФ, Ирана и Турции состоялись в преддверии международной встречи по сирийскому урегулированию, которая, как ожидается, пройдет в Астане 23 и 24 января.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИРАН, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]