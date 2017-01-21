Советник президента Грузии по экономическим вопросам Майя Меликидзе считает, что Минэнерго республики на переговорах с российской компанией "Газпром экспорт" по вопросу транзита природного газа в Армению не использовало все возможности для сохранения удовлетворяющих грузинскую сторону прежних условий контракта.

"У нас квалифицированные и компетентные аргументы, свидетельствующие о том, что новые условия оплаты за транзит российского газа (деньгами, а не натурой - ИФ) хуже, чем были и ухудшатся в следующем году, не исключено и в 2019 году", - заявила М.Меликидзе в субботу в передаче "Бизнес курьер" телеканала "Рустави 2".

По ее словам, коммерческая цена транзита остается тайной, согласованной между двумя субъектами, "но факт, что она намного меньше того, чем Грузия получала в объеме 10% от транспортируемого в Армению российского газа".

По ее же словам, переговоры с "Газпром экспорт" были засекречены и в них не были включены ни президентская администрация, ни члены парламента, ни международное сообщество, ни местные и не иностранные эксперты.

"Мы получили информацию только постфактум после завершения переговоров. Именно поэтому президент призвал парламент усилить контроль и надзор над такого типа переговорами, в частности, с "Газпромом", - сказала советник главы государства.

Между тем, как заявила заместитель министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, лично она уже девятый год так или иначе участвует в этих переговорах и никогда они не велись на уровне парламента или президента.

Она отметила, что соглашение с "Газпромом", которое было заключено еще в 2003 году, ежегодно обновлялось, и из года в год сокращались поставки российского газа в страну, а после 2019-2020 годов, когда заработает вторая фаза проекта "Шах-Дениз", в рамках которого расширяется Южно-Каказский газопровод, за счет чего Грузия получит дополнительные объемы азербайджанского газа, "эти поставки вообще могут сойти до нуля".

"Нашим приоритетом на нынешних переговорах было сохранить транзитную функцию страны и получать по доступной цене необходимые объемы газа для обеспечения его баланса", - сказала М.Валишвили, подчеркнув при этом, что до того, как на заседании правительства 11 января было принято решение подписать договор с "Газпром экспорт" по новым условиям транзита на 2017-2018 годы, "была коммуникация с президентской администрацией, экспертами, и все были информированы о том, о чем шла речь".

Ранее о достигнутом с грузинской стороной соглашении по условиям транзита природного газа в Армению сообщило и ООО "Газпром экспорт". В частности, компания отметила, что российская сторона гарантирует оплату транспортировки газа через территорию Грузии в Армению в 2017-2018 гг. в объемах 2-2,2 млрд куб. м в год, а также поставку газа в Грузию "на гибких условиях, по цене на $30 за 1000 куб. м ниже, чем в 2016 году".

"По итогам ряда встреч и длительных переговоров мы с грузинскими партнерами смогли выработать коммерческие условия, оптимальные для обеих сторон, и достичь договоренности об условиях транзита", - приведены в сообщении слова генерального директора ООО "Газпром экспорт" Елены Бурмистровой.

Тем не менее, меньшинство в парламенте Грузии продолжает резко критиковать власти в связи с соглашением с "Газпромом", считая, что оно противоречит национальным интересам страны, ставит вопрос ответственности правительства и настаивает на проведении по этому поводу политических дебатов, хотя парламентское большинство не видит в этом никакой необходимости.

Грузия ежегодно потребляет около 2,5 млрд кубометров газа, основным поставщиком которого в республику является Азербайджан. От транзита российского газа в Армению Грузия получала 10% общего объема его транспортировки.