В Тбилиси надеются на углубление стратегического партнерства между США и Грузией при Трампе

Президент Грузии Гиоргий Маргвелашвили поздравил Дональда Трампа с вступлением в должность президента США.

"Сердечно поздравляю вас с вступлением в должность президента США. Выражаю надежду, что под вашим руководством США станут сильнее, добьются большего развития и благополучия. Полагаю, что вы сыграете важную роль в создании более безопасного и благополучного мира", - говорится в послании президента Грузии, текст которого приводит в субботу его пресс-служба.

Г.Маргвелашвили отмечает, что дружественные отношения между Грузией и США носят "необратимый характер".

"Мы признательны США за поддержку в укреплении государственности Грузии, в развитии демократии, интеграции страны в ЕС и НАТО. Грузия ожидает углубления стратегического партнерства с США", - заявил он.