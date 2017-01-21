Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8311 EUR   1.9483 RUR   0.0308 GBR   2.2482 TRY   0.4811

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.08 Brent   53.92

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 24 Янв 25 Янв

Регион 21.01.2017 21:52

В Тбилиси надеются на углубление стратегического партнерства между США и Грузией при Трампе

Президент Грузии Гиоргий Маргвелашвили поздравил Дональда Трампа с вступлением в должность президента США.

"Сердечно поздравляю вас с вступлением в должность президента США. Выражаю надежду, что под вашим руководством США станут сильнее, добьются большего развития и благополучия. Полагаю, что вы сыграете важную роль в создании более безопасного и благополучного мира", - говорится в послании президента Грузии, текст которого приводит в субботу его пресс-служба.

Г.Маргвелашвили отмечает, что дружественные отношения между Грузией и США носят "необратимый характер".

"Мы признательны США за поддержку в укреплении государственности Грузии, в развитии демократии, интеграции страны в ЕС и НАТО. Грузия ожидает углубления стратегического партнерства с США", - заявил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, США, ТРАМП


Похожие новости


К Новому году президент Грузии помиловал 175 заключенных Президент Грузии поздравил соотечественников с успешными парламентскими выборами Грузинский президент помиловал почти 170 заключенных Атамбаев заявил о желании перенять у Грузии опыт в сфере управления и реформировании правоохранительных органов Грузинский президент нанесет визит в Киргизию Грузия поддерживает развитие стратегических отношений с Азербайджаном – премьер-министр

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]