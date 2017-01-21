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Дальнее зарубежье 21.01.2017 22:20

США выступают за политическое разрешение сирийского кризиса

США выступают за политическое разрешение сирийского кризиса, сообщил исполняющий обязанности представителя Госдепа Марк Тонер.

"Соединенные Штаты выступают за политическое разрешение сирийского кризиса, процесс, руководить которым будут сирийцы, и который сможет привести к более представительной, мирной и объединенной Сирии", - сказал М.Тонер, слова которого приведены в сообщении, распространенном посольством США в Астане.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]