США выступают за политическое разрешение сирийского кризиса, сообщил исполняющий обязанности представителя Госдепа Марк Тонер.

"Соединенные Штаты выступают за политическое разрешение сирийского кризиса, процесс, руководить которым будут сирийцы, и который сможет привести к более представительной, мирной и объединенной Сирии", - сказал М.Тонер, слова которого приведены в сообщении, распространенном посольством США в Астане.