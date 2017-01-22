В связи со взрывом на рынке в Парачинаре Евросоюз подтвердил продолжение сотрудничества с Пакистаном в борьбе против терроризма

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) выразил соболезнования родным и близким погибших во время теракта 21 января на рынке в пакистанском городе Парачинар, где, по меньшей мере, 20 человек потеряли жизнь и более 50 были ранены.

"Это нападение еще раз подчеркивает для нас необходимость установить надежные международные связи в борьбе с терроризмом. Европейский союз будет продолжать тесно сотрудничать с Пакистаном против этой глобальной угрозы", - говорится в коммюнике, распространенном вечером в субботу в Брюсселе.

В сообщении представителя ЕВС отмечается, что Парачинар уже становился мишенью террористических атак. В последний раз в 2015 году от взрыва в этом городе погибли 25 человек.