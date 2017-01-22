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Дальнее зарубежье 22.01.2017 09:51

В связи со взрывом на рынке в Парачинаре Евросоюз подтвердил продолжение сотрудничества с Пакистаном в борьбе против терроризма

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) выразил соболезнования родным и близким погибших во время теракта 21 января на рынке в пакистанском городе Парачинар, где, по меньшей мере, 20 человек потеряли жизнь и более 50 были ранены.

"Это нападение еще раз подчеркивает для нас необходимость установить надежные международные связи в борьбе с терроризмом. Европейский союз будет продолжать тесно сотрудничать с Пакистаном против этой глобальной угрозы", - говорится в коммюнике, распространенном вечером в субботу в Брюсселе.

В сообщении представителя ЕВС отмечается, что Парачинар уже становился мишенью террористических атак. В последний раз в 2015 году от взрыва в этом городе погибли 25 человек.

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Тэги: ЕС, ПАКИСТАН, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]