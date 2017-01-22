У Трампа намечены встречи с премьером Великобритании и президентом Мексики - Белый дом

Президент США Дональд Трамп планирует 27 января встретиться с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, которая прибудет в Вашингтон, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
Ранее британские СМИ сообщали о планируемом визите, и отмечали, что Т.Мэй хотела бы обсудить с Д.Трампом вопросы, касающиеся его планов в отношении России и НАТО, а также двухсторонние отношения в свете выхода Великобритании из Евросоюза.
По данным британских изданий, Т.Мэй считает, что диалог США с Россией возможен, но в нынешних условиях отношения не могут перерасти в разряд партнерских.
Глава британского кабинета постарается убедить Д.Трампа в необходимости укрепления НАТО, которое американский президент назвал "устаревшей" организацией, отметили СМИ.
Как сообщил Ш.Спайсер, 31 января планируется встреча Д.Трампа с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето. В ходе состоявшейся накануне телефонной беседы двух президентов они договорились осудить вопросы торговли, миграции и безопасности.
Во время предвыборной кампании Д.Трамп заявлял о намерениях построить стену на американо-мексиканской границе, чтобы пресечь поток незаконной миграции на территорию США.
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