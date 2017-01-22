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Дальнее зарубежье 22.01.2017 10:16

У Трампа намечены встречи с премьером Великобритании и президентом Мексики - Белый дом

Президент США Дональд Трамп планирует 27 января встретиться с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, которая прибудет в Вашингтон, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Ранее британские СМИ сообщали о планируемом визите, и отмечали, что Т.Мэй хотела бы обсудить с Д.Трампом вопросы, касающиеся его планов в отношении России и НАТО, а также двухсторонние отношения в свете выхода Великобритании из Евросоюза.

По данным британских изданий, Т.Мэй считает, что диалог США с Россией возможен, но в нынешних условиях отношения не могут перерасти в разряд партнерских.

Глава британского кабинета постарается убедить Д.Трампа в необходимости укрепления НАТО, которое американский президент назвал "устаревшей" организацией, отметили СМИ.

Как сообщил Ш.Спайсер, 31 января планируется встреча Д.Трампа с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето. В ходе состоявшейся накануне телефонной беседы двух президентов они договорились осудить вопросы торговли, миграции и безопасности.

Во время предвыборной кампании Д.Трамп заявлял о намерениях построить стену на американо-мексиканской границе, чтобы пресечь поток незаконной миграции на территорию США.

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Тэги: США, ТРАМП, ГОСТИ, ВСТРЕЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]