Более 20 человек погибли, около 100 пострадали в результате аварии на железной дороге в Индии - СМИ

По меньшей мере 23 человека стали жертвами схода с рельсов пассажирского поезда на юго-востоке Индии, около 100 человек получили ранения, сообщают СМИ со ссылками на железнодорожные власти страны.

Поезд следовал из Джагдалпура в Бхубанешвар, на границе штатов Орисса и Андхра-Прадеш с рельсов сошли локомотив и восемь вагонов состава. Причины аварии устанавливаются.