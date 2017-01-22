Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8311 EUR   1.9483 RUR   0.0308 GBR   2.2482 TRY   0.4811

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.08 Brent   53.92

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 24 Янв 25 Янв

Дальнее зарубежье 22.01.2017 10:40

Глава МИД Германии предвидит "времена турбулентности" при Трампе у власти

Миру предстоит пережить сложное и нестабильное время при американском президенте Дональде Трампе, считает министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

"С избранием Дональда Трампа (президентом США - ИФ), мир 20-го столетия, безусловно, канул в прошлое", - говорится в статье министра, опубликованной в германской газете Bild am Sonntag в воскресенье.

Он предупреждает, что мир при Д.Трампе "вступит во времена турбулентности", и в нынешних условиях "нового глобального беспорядка" это может иметь негативные последствия, "на кону стоит многое".

Тем не менее, глава германского МИД отметил, что будет поддерживать контакты с администрацией американского президента и отстаивать "нашу позицию, наши ценности и наши интересы".

Он написал, что уверен в том, что "найдет собеседников в Вашингтоне, где тоже понимают, что и большие страны нуждаются в партнерах".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИД, ТРАМП, ОЦЕНКА


Похожие новости


ЕС не может вести переговоры о вхождении Турции в союз из-за планов Анкары ввести смертную казнь - Штайнмайер Апрельские боестолкновения в Карабахе показали необходимость принятия решительных шагов для урегулирования конфликта - глава МИД Германии Сохранение статус-кво в карабахском вопросе невозможно - Штайнмайер Штайнмайер огорчен предварительными результатами референдума о выходе Великобритании из ЕС Глава МИД Германии отправится в район карабахского конфликта Глава МИД ФРГ предлагает смягчать антироссийские санкции в случае подвижек в Минских договоренностях

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]