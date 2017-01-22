Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня более 50 раз - Минобороны Азербайджана

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 51 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

«Вооруженные формирования Армении, используя гранатометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 51 раз»,- отмечается в сообщении.

Ведомство отмечает, что обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.

Ф.Исазаде