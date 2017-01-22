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Регион 22.01.2017 11:16

Межсирийские переговоры в Астане будут проходить за закрытыми дверями - МИД Казахстана

Переговоры по урегулированию ситуации в Сирии будут проходить в Астане 23 января в отеле "Rixos" за закрытыми дверями, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

"Переговоры пройдут в гостинице "Rixos President Astana". Следует иметь в виду, что переговоры будут проходить за закрытыми дверями", - говорится в сообщении МИД Казахстана.

По данным пресс-службы казахстанского МИД, переговоры начнутся 23 января в 13:00 по времени Астаны. Завершение переговоров ожидается 24 января в 13:00.

"Заключительная конференция, если она состоится, запланирована на 14:00 24 января. Время может сдвигаться", - отмечается в сообщении МИД Казахстана.

По данным внешнеполитического ведомства Казахстана, свое участие в переговорах подтвердили: представители правительства Сирийской Арабской Республики, сирийской оппозиции, Российской Федерации, Турецкой Республики, Ирана, США и специальный посланник ОНН по Сирии.

Как сообщалось, в Астану на данный момент прибыли делегации РФ, Ирана, Турции, спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, делегация сирийской оппозиции. США на переговорах будет представлять посол в Казахстане Джордж Крол.

Как сообщил ранее агентству "Интерфакс" информированный источник, в распоряжении которого имеется проект программы переговоров, межсирийские переговоры в Астане стартуют ближе к обеду с оглашения приветствия президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Первое пленарное заседание, по сведениям источника, в рамках межсирийских переговоров в Астане начнется в 13:00-14:00 по времени Астаны. Будет озвучено краткое приветствие президента Казахстана, затем последуют выступления представителей России, Турции, Ирана, ООН и делегата от США. Затем слово предоставляется делегациям правительства Сирии и сирийской оппозиции.

В 14:00 - 15:00(время Астаны) начнутся переговоры сирийских делегаций. Функции посредника будет выполнять представитель ООН. Возможно подключение других делегаций.

После обеда консультации продолжатся в двустороннем формате.

Второе пленарное заседание и подведение предварительных результатов первого дня работы планируется в 19:00 - 20:00.

На второй день переговоров, 24 января, планируется провести двусторонние и многосторонние переговоры.

К двум часам дня планируется завершение первого раунда встречи, подведение итогов, обсуждение и принятие совместного заявления участников международной встречи по сирийскому урегулированию.

После обеда также запланирована совместная пресс-конференция глав делегаций.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, ОТЕЛЬ


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