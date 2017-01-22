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Дальнее зарубежье 22.01.2017 11:45

Свыше 1 млн человек участвовали в акциях против президента Трампа в США - ТВ

Более 1 млн человек вышли на улицы США накануне, чтобы выразить протест президенту США Дональду Трампу, передает в воскресенье телеканал CNN.

При этом в сообщении телеканала отмечается, что данные основаны на официальных цифрах правоохранительных органов.

Кроме того, отмечает CNN, в подсчитанные результаты не вошли демонстранты, вышедшие на улицы Вашингтона, - именно там прошла самая массовая демонстрация, в которой участвовали минимум 597 тыс. человек.

По данным CNN, другие столь массовые демонстрации прошли в Сиэтле, Бостоне, Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе. На улицы этих городов вышли, только по данным полиции, минимум по 100 тыс. человек, хотя некоторые СМИ ранее сообщали, что в реальности эти цифры были значительно больше.

Так, по данным СМИ, в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке на улицы вышли минимум по полмиллиона человек недовольных новым президентом США.

Кроме того, так называемые "марши женщин", в которых в реальности принимали участие и мужчины, прошли накануне и во многих других городах мира - Вене, Париже, Лондоне, Берлине, Риме, Токио, Сиднее и многих других.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ПРОТЕСТЫ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]