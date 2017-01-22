Свыше 1 млн человек участвовали в акциях против президента Трампа в США - ТВ

Более 1 млн человек вышли на улицы США накануне, чтобы выразить протест президенту США Дональду Трампу, передает в воскресенье телеканал CNN.

При этом в сообщении телеканала отмечается, что данные основаны на официальных цифрах правоохранительных органов.

Кроме того, отмечает CNN, в подсчитанные результаты не вошли демонстранты, вышедшие на улицы Вашингтона, - именно там прошла самая массовая демонстрация, в которой участвовали минимум 597 тыс. человек.

По данным CNN, другие столь массовые демонстрации прошли в Сиэтле, Бостоне, Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе. На улицы этих городов вышли, только по данным полиции, минимум по 100 тыс. человек, хотя некоторые СМИ ранее сообщали, что в реальности эти цифры были значительно больше.

Так, по данным СМИ, в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке на улицы вышли минимум по полмиллиона человек недовольных новым президентом США.

Кроме того, так называемые "марши женщин", в которых в реальности принимали участие и мужчины, прошли накануне и во многих других городах мира - Вене, Париже, Лондоне, Берлине, Риме, Токио, Сиднее и многих других.