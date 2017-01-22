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Дальнее зарубежье 22.01.2017 12:14

Замглавы СММ ОБСЕ начал патрулирование поселка Крутая Балка в Донбассе

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг в воскресенье прибыл в посёлок Крутая Балка на линии соприкосновения для мониторинга ситуации с безопасностью, передал корреспондент "Интерфакса".

Представитель пресс-службы СММ ОБСЕ накануне сообщил, что А.Хуг проведет патрулирование в посёлках Крутая Балка и Новгородское и оценит там ситуацию с безопасностью.

"А.Хуг вместе с другими наблюдателями проведет патрулирование в Крутой Балке и Новгородском, чтобы оценить ситуацию с безопасностью и ее влияние на жизнь гражданского населения", - сказал журналистам представитель пресс-службы.

Оценка ситуации в Крутой Балке будет осуществлена в воскресенье утром, затем наблюдатели осмотрят Новгородское.

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Тэги: УКРАИНА, ДОНБАСС, ОБСЕ, МОНИТОРИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]