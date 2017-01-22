Глава внешнеполитического ведомства Казахстана и спецпосланник ООН по Сирии провели встречу в Астане - МИД Казахстана

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов и спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура провели встречу в Астане, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

"Да, встреча министра и спецпосланника ООН состоялась в Астане. Подробности встречи сообщим позже", - сказал А. Жайнаков по телефону.

23 января в Астане запланированы переговоры по ситуации в Сирии.