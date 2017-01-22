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Дальнее зарубежье 22.01.2017 13:10

США не использовали в полной мере возможности для борьбы с ИГ, полагает Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон не использовал в полной мере свои возможности для того, чтобы избавиться от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), пишут в воскресенье американские СМИ.

"Мы не использовали реальных возможностей, которые у нас имеются... Мы должны избавиться от ИГ", - приводят СМИ его слова, сказанные накануне в ходе посещения штаб-квартиры Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

По словам Д.Трампа, "радикальный терроризм должен быть искоренен, стерт с лица земли".

"Это уровень зла, которого мы не видели прежде", - добавил он, подчеркнув, что "настало время покончить с этим".

Как сообщалось, посещение ЦРУ Д.Трампом вызвало неоднозначную реакцию. В частности, свое недовольство выразил экс-директор Управления Джон Бреннан, который подчеркнул, что Д.Трамп посвятил основное время своего визита тому, чтобы критиковать американскую прессу за якобы недостоверное освещение инаугурации и намеренное преуменьшение числа посетивших мероприятие.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]