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СНГ 22.01.2017 13:37

Порошенко обещал выполнить минские соглашения в части изменения Конституции только после решения вопросов безопасности в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что до решения вопросов безопасности в Донбассе изменения в Конституцию страны вноситься не будут.

"До решения этих проблем в повестке дня не стоят и не будут стоять политические вопросы, в том числе это касается и изменений в Конституцию", - сказал он на торжествах по случаю Дня соборности Украины в воскресенье в Киеве.

П.Порошенко заверил, что украинская сторона продолжает соблюдать Минские соглашения. "Мы соблюдаем Минские соглашения как бы тяжело это нам не давалось, что и позволило нашей дипломатии выиграть нелегкую борьбу за продление санкций всего мира против России", - сказал президент.

Он отметил, что при этом Украина не отказывается от своих принципиальных позиций. "Более того в нелегком диалоге убедили наших западных союзников в том, что любым шагам по политическому урегулированию должен предшествовать очевидный и неоспоримый прогресс в вопросах безопасности", - сказал П.Порошенко.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, КОНСТИТУЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]