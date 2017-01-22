Порошенко заявил, что не допустит проведения досрочных выборов на Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сделает все, чтобы не допустить внутренней дестабилизации ситуации в стране.

"Как президент всеми доступными и законными способами буду противодействовать попыткам дестабилизировать страну и уничтожить все те первые результаты, которые обеспечила украинская власть и выстрадал украинский народ", - сказал он на торжествах по случаю Дня соборности Украины в воскресенье в Киеве.

По его словам, "некоторые политики в Киеве и Москве" работают над организацией на Украине "искусственных протестов и досрочных парламентских выборов".

"Изменения и перемены, которые мы начали в 2014 году, в 2015 году, первые изменения были очевидными только для реформаторов, а в 2016 году их уже заметили и оценили и внутри страны, и наши заграничные партнеры", - сказал П.Порошенко.

При этом, по его словам, 2017 год должен стать годом, когда изменения почувствуют широкие слои украинского населения.