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СНГ 22.01.2017 14:33

Порошенко заявил, что не допустит проведения досрочных выборов на Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сделает все, чтобы не допустить внутренней дестабилизации ситуации в стране.

"Как президент всеми доступными и законными способами буду противодействовать попыткам дестабилизировать страну и уничтожить все те первые результаты, которые обеспечила украинская власть и выстрадал украинский народ", - сказал он на торжествах по случаю Дня соборности Украины в воскресенье в Киеве.

По его словам, "некоторые политики в Киеве и Москве" работают над организацией на Украине "искусственных протестов и досрочных парламентских выборов".

"Изменения и перемены, которые мы начали в 2014 году, в 2015 году, первые изменения были очевидными только для реформаторов, а в 2016 году их уже заметили и оценили и внутри страны, и наши заграничные партнеры", - сказал П.Порошенко.

При этом, по его словам, 2017 год должен стать годом, когда изменения почувствуют широкие слои украинского населения.

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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, ВЫБОРЫ, ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]