Порошенко заявил, что не допустит проведения досрочных выборов на Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сделает все, чтобы не допустить внутренней дестабилизации ситуации в стране.
"Как президент всеми доступными и законными способами буду противодействовать попыткам дестабилизировать страну и уничтожить все те первые результаты, которые обеспечила украинская власть и выстрадал украинский народ", - сказал он на торжествах по случаю Дня соборности Украины в воскресенье в Киеве.
По его словам, "некоторые политики в Киеве и Москве" работают над организацией на Украине "искусственных протестов и досрочных парламентских выборов".
"Изменения и перемены, которые мы начали в 2014 году, в 2015 году, первые изменения были очевидными только для реформаторов, а в 2016 году их уже заметили и оценили и внутри страны, и наши заграничные партнеры", - сказал П.Порошенко.
При этом, по его словам, 2017 год должен стать годом, когда изменения почувствуют широкие слои украинского населения.
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