Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8311 EUR   1.9483 RUR   0.0308 GBR   2.2482 TRY   0.4811

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.08 Brent   53.92

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 24 Янв 25 Янв

Дальнее зарубежье 22.01.2017 15:27

Госпитализированные экс-президент США Буш-старший и его супруга идут на поправку

Состояние здоровья экс-президента США Джорджа Буша-старшего и его супруги Барбары улучшается, сообщил американским журналистам представитель четы Джин Бекер.

По его словам, Дж.Буш-ст. уже может самостоятельно дышать и отключен от аппарата искусственного дыхания. Дж.Бекер также подчеркнул, что в пятницу вечером экс-президент США уже звонил в свой офис, чтобы проверить, как идут дела.

Улучшилось и состояние Б.Буш, которая может, по словам Дж.Бекера, быть выписана уже в самое ближайшее время.

Супруги были госпитализированы в Хьюстоне (штат Техас) на этой неделе. У Дж.Буша-ст. была диагностирована пневмония, у его супруги - бронхит.

92-летний Дж.Буш-старший, который занимал пост президента США с января 1989 года по январь 1993 года, является старейшим из ныне живущих бывших лидеров США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ЗДОРОВЬЕ


Похожие новости


Джордж Буш-старший госпитализирован - ТВ Буш-младший во второй раз стал дедушкой Джордж Буш-младший знал все о методах допроса ЦРУ, утверждает бывший вице-президент США Экс-президент США Клинтон предостерегает Израиль от самоизоляции Экс-президент США Буш-младший перенес операцию на колене Сноуден поднял важные для США вопросы - Билл Клинтон

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]