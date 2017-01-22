Госпитализированные экс-президент США Буш-старший и его супруга идут на поправку

Состояние здоровья экс-президента США Джорджа Буша-старшего и его супруги Барбары улучшается, сообщил американским журналистам представитель четы Джин Бекер.
По его словам, Дж.Буш-ст. уже может самостоятельно дышать и отключен от аппарата искусственного дыхания. Дж.Бекер также подчеркнул, что в пятницу вечером экс-президент США уже звонил в свой офис, чтобы проверить, как идут дела.
Улучшилось и состояние Б.Буш, которая может, по словам Дж.Бекера, быть выписана уже в самое ближайшее время.
Супруги были госпитализированы в Хьюстоне (штат Техас) на этой неделе. У Дж.Буша-ст. была диагностирована пневмония, у его супруги - бронхит.
92-летний Дж.Буш-старший, который занимал пост президента США с января 1989 года по январь 1993 года, является старейшим из ныне живущих бывших лидеров США.
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