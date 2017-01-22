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Дальнее зарубежье 22.01.2017 14:45

Число жертв при сходе поезда с рельсов в Индии достигло 36 человек, десятки ранены

До 36 возросло число погибших в результате схода с рельсов пассажирского поезда на юго-востоке Индии, не менее 50 человек получили ранения, сообщили в воскресенье местные СМИ.

По их данным, число погибших, вероятно, продолжит расти.

Ранее сообщалось о 23 жертвах.

Поезд следовал из Джагдалпура в Бхубанешвар, на границе штатов Орисса и Андхра-Прадеш с рельсов сошли локомотив и восемь вагонов состава.

Причины аварии устанавливаются.

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Тэги: ИНДИЯ, ПОЕЗД, КАТАСТРОФА, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]