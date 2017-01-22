Евросоюз мертв, но не знает об этом - Марин Ле Пен

Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что Евросоюз себя исчерпал, однако отказывается признавать этот факт.
"ЕС мертв, но еще не знает об этом. Он провалился во всех сферах", - заявила она в интервью "Бильд ам зонтаг".
М.Ле Пен отметила, что уровень безработицы в Европе остается высоким, экономический рост очень слабый. Кроме того, подчеркнула она, "ЕС не в состоянии защитить европейские границы" и не может обезопасить своих граждан от исламистского терроризма.
"Если эксперимент терпит провал, нужно прекратить этот эксперимент", - добавила М.Ле Пен, комментируя ЕС.
Она в очередной раз напомнила о планах провести референдум о выходе Франции из ЕС, "если стране не будет возвращен суверенитет в четырех областях: защита границ, валютная политика, экономическая политика и правосудие".
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