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Дальнее зарубежье 22.01.2017 15:00

Евросоюз мертв, но не знает об этом - Марин Ле Пен

Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что Евросоюз себя исчерпал, однако отказывается признавать этот факт.

"ЕС мертв, но еще не знает об этом. Он провалился во всех сферах", - заявила она в интервью "Бильд ам зонтаг".

М.Ле Пен отметила, что уровень безработицы в Европе остается высоким, экономический рост очень слабый. Кроме того, подчеркнула она, "ЕС не в состоянии защитить европейские границы" и не может обезопасить своих граждан от исламистского терроризма.

"Если эксперимент терпит провал, нужно прекратить этот эксперимент", - добавила М.Ле Пен, комментируя ЕС.

Она в очередной раз напомнила о планах провести референдум о выходе Франции из ЕС, "если стране не будет возвращен суверенитет в четырех областях: защита границ, валютная политика, экономическая политика и правосудие".

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Тэги: ФРАНЦИЯ, УЛЬТРАПРАВЫЕ, ЕС, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]