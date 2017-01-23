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Дальнее зарубежье 23.01.2017 09:41

Контрразведка США проверила контакты советника Трампа с российскими представителями - СМИ

Контрразведывательные службы США провели расследование, касающееся контактов советника американского президента по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна с послом РФ в США Сергеем Кисляком, сообщила газета Wall Street Journal.

В сообщении указывается, что эта проверка контактов М.Флинна с россиянами является частью широкого контрразведывательного расследования содержания связей между российским правительством и людьми из близкого окружения Дональда Трампа.

Газета отмечает, что пока не ясно, что показали результаты расследования и завершено ли оно.

СМИ отмечают, что М.Флинн связывался по телефону с российским послом в США накануне объявленных Бараком Обамой мер по "наказанию" России за якобы имевшие место хакерские атаки с целью оказания влияния на американские президентские выборы.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер подтвердил факт телефонной беседы М.Флинна и российского дипломата, сообщив, что она касались вопросов поздравлений по случаю католического Рождества и Нового года, а также телефонного разговора Д.Трампа с российским президентом Владимиром Путиным после инаугурации.

Белый дом не располагает информацией о каком-либо расследовании в отношении М.Флинна, сообщила журналистам представитель администрации Сара Сандерс.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, СОВЕТНИК, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]