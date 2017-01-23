Контрразведка США проверила контакты советника Трампа с российскими представителями - СМИ

Контрразведывательные службы США провели расследование, касающееся контактов советника американского президента по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна с послом РФ в США Сергеем Кисляком, сообщила газета Wall Street Journal.

В сообщении указывается, что эта проверка контактов М.Флинна с россиянами является частью широкого контрразведывательного расследования содержания связей между российским правительством и людьми из близкого окружения Дональда Трампа.

Газета отмечает, что пока не ясно, что показали результаты расследования и завершено ли оно.

СМИ отмечают, что М.Флинн связывался по телефону с российским послом в США накануне объявленных Бараком Обамой мер по "наказанию" России за якобы имевшие место хакерские атаки с целью оказания влияния на американские президентские выборы.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер подтвердил факт телефонной беседы М.Флинна и российского дипломата, сообщив, что она касались вопросов поздравлений по случаю католического Рождества и Нового года, а также телефонного разговора Д.Трампа с российским президентом Владимиром Путиным после инаугурации.

Белый дом не располагает информацией о каком-либо расследовании в отношении М.Флинна, сообщила журналистам представитель администрации Сара Сандерс.