Трамп сосредоточится в ближайшие дни на вопросах торговли, иммиграции

Президент США Дональд Трамп, вступив в пятницу в должность, намерен в ближайшие дни добиться утверждения Сенатом еще ряда членов своей администрации, провести переговоры по вопросам внешней торговли, издать первые указы.
Первые указы президента будут касаться вопросов торговли и иммиграции, пишет The Wall Street Jouгnal со ссылкой на представителей Белого дома. В частности, речь может идти об ужесточении правил депортации нелегальных иммигрантов из страны.
В понедельник Сенат будет голосовать по предложенной президентом кандидатуре главы ЦРУ, в течение недели должны быть утверждены также главы министерств энергетики, жилищного строительства и городского развития и, возможно, еще ряда ведомств.
В воскресенье были устранены последние препятствия к назначению Рекса Тиллерсона Госсекретарем США, в поддержку которого высказались ряд ключевых сенаторов, том числе Джон Маккейн.
На выходных, выступая на церемонии принятия присяги членами своей команды, Дональд Трамп подтвердил желание провести переговоры о реформировании Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), в рамках которого действует режим свободной торговли с Мексикой и Канадой.
"Мы начнем переговоры по поводу NAFTA, иммиграции и безопасности на границе", - сказал президент.
31 января планируется встреча Д.Трампа с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето.
Во время предвыборной кампании Д.Трамп заявлял о намерениях построить стену на американо-мексиканской границе, чтобы пресечь поток незаконной миграции на территорию США, а также заставить американские компании вернуть рабочие места из Мексики в США. На этом фоне мексиканский песо упал с ноября к доллару почти на 20%.
Трамп планирует также встречу с канадским премьером Джастином Трюдо.
Как пишет The Wall Street Journal, власти США могут обязать автомобилестроительные компании производить значительную часть автомашин в США, если производители хотят поставлять их беспошлинно в страну.
Первым иностранным лидером, которого примет Трамп, станет в пятницу премьер Великобритании Тереза Мей. Она, в частности, намерена обсудить двухсторонние отношения в свете выхода Великобритании из Евросоюза.
Лондон хотел бы смягчить удар от выхода из ЕС, на который приходится половина экспорта Британии, за счет подписания двустороннего соглашения с США, касающегося вопроса торговли и финансовых услуг.
"У нас будет возможность обсудить наши возможные будущие торговые отношения", - сказала Мэй в воскресенье, комментируя свои планы в Вашингтоне.
Т.Мэй сказала, что есть и другие темы, которые предстоит обсудить с американским президентом: "Важность НАТО, например, борьба с терроризмом. Есть сферы, в которых мы сталкиваемся с теми же угрозами и с теми же проблемами. Мы работали над этим в прошлом и продолжим делать это в будущем".
В понедельник Трамп встретится с включенными в число членов его консультативного совета представителями бизнеса, в частности, с главой Dow Chemical Эндрю Ливерисом, чтобы обсудить создание новых рабочих мест, сообщает агентство Bloomberg. Затем состоится его встреча с представителями профсоюзов.
Цена золота с немедленной поставкой в понедельник выросла на 0,8%, до $1217 за унцию, достигнув максимума с ноября, на фоне обеспокоенности многих участников рынка непредсказуемыми изменениями в политике США при новом президенте.
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