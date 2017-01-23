Samsung назвала 2 независимых дефекта аккумуляторов причиной возгорания Galaxy Note

Два не связанных друг с другом дефекта аккумуляторов от двух разных поставщиков вызывали перегрев как первоначальной партии смартфонов Galaxy Note 7, так и изготовленных на замену компонентов, объявила южнокорейская компания Samsung Electronics по итогам официального расследования.

Как говорится в сообщении Samsung, в одном случае была допущена ошибка при проектировании аккумулятора: его внешний кожух был слишком мал для находящих внутри компонентов, что приводило к коротким замыканиям и воспламенению смартфона, поскольку электроды регулярно расширяются при нагревании (например, во время зарядки).

В случае второго поставщика был выявлен дефект производства (некачественная запайка) из-за спешки при изготовлении аккумуляторов на замену.

Для того чтобы установить причину самопроизвольного возгорания Galaxy Note, Samsung четыре месяца проводила испытания на более чем 200 тыс. смартфонов.

Как отмечается в сообщении компании, специалисты Samsung берут на себя ответственность за ошибку и намерены изменить конструкцию и процесс производства батарей для смартфона.

Как ожидается, отзыв смартфонов с рынка и прекращение их производства будут стоить южнокорейской компании порядка $5,3 млрд. При этом эксперты считают, что на восстановление доверия к продукции Samsung потребуется значительно больше средств.

Описывая ситуацию с Galaxy Note, газета The Wall Street Journal сравнивает ее с попаданием метеорита в один и тот же дом два раза подряд.

Компания разработала процедуру из 8 этапов для проверки аккумуляторов, которые будут устанавливаться в ее смартфоны в будущем. Четыре из этапов этой процедуры, включая рентгеновские исследования и полную зарядку и разрядку телефона, могли бы выявить проблемы с Galaxy Note 7 на ранних стадиях, отмечает WSJ.

Samsung представила Galaxy Note 7 в начале августа и начала его продажи в Южной Корее 19 августа. Тогда смартфон назвали одним из лучших телефонов на базе Android.

Однако в начале сентября компания была вынуждена приостановить реализацию этих смартфонов по всему миру и отозвать 2,5 млн уже проданных устройств из-за сообщений об их возгорании.

Samsung сначала объявила об обмене Galaxy Note 7 на обновленные смартфоны, в которых, как предполагалось, был устранен дефект аккумулятора. Однако сообщения о случаях возгорания даже обновленных устройств вынудили компанию полностью прекратить производство и продажу смартфонов.