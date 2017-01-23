В Астане в преддверии начала встречи по Сирии продолжаются переговоры представителей России и Турции

Турецкая и российская делегации продолжают переговоры в Астане в преддверии начала встречи по Сирии, передаёт корреспондент "Интерфакса".
До встречи остается чуть более получаса, между тем состав участников встречи до сих пор не определён окончательно.
Зимняя сессия ПАСЕ начинает работу в Страсбурге
Президент Алиев принял участие в открытии нового военного городка в Абшеронском районе
Баку имеет право добиваться изменения статус-кво по Карабаху, если мирный процесс завершится безрезультатно – постпредство Азербайджана в ОБСЕ
Турецкая «дочка» SOCAR планирует создать компанию в сфере дистрибуции нефтепродуктов
Азербайджанский AGBank увеличил в 2016г активы на 5%, чистый убыток превысил 35 млн манатов
SOCAR Turkiye Enerji создаст в Турции новое нефтехимическое предприятие
Киностудия Paramount получит $1 млрд от китайских инвесторов
Задержан подозреваемый в краже 3 кг золотых изделий из ювелирного магазина в Азербайджане
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии