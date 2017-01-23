Баку имеет право добиваться изменения статус-кво по Карабаху, если мирный процесс завершится безрезультатно – постпредство Азербайджана в ОБСЕ

Официальный Баку выражает озабоченность в связи с невыполнением Арменией положений четырех резолюций, принятых Советом безопасности ООН по оккупированным азербайджанским территориям.
«Неисполнение армянской стороной резолюций №822, №853, №874 и №884 Совета безопасности ООН создает серьезную угрозу процессу урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, а также международному и региональному миру и безопасности», - говорится заявлении постоянного представительства Азербайджана при ОБСЕ о влиянии неисполнения резолюций СБ ООН на Минский переговорный процесс, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.
В заявлении отмечается, что в принятых со стороны СБ ООН резолюциях осуждается агрессорская и оккупационная политика Армении в отношении Азербайджана, поддерживается территориальная целостность и суверенитет Азербайджана и содержится требование к незамедлительному и безоговорочному выводу войск Армении с оккупированных азербайджанских территорий.
«Таким образом, главной целью участия Баку в мирных переговорах является обеспечение незамедлительного и безоговорочного вывода ВС Армении из Нагорного Карабаха и других оккупированных районов Азербайджана. Мирное соглашение должно восстановить суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ», - подчеркивается в заявлении.
В документе содержится призыв к сопредседателям Минской группы ОБСЕ вернуться к исполнению своих обязанностей, закрепленных Совбезом ООН, и привлечь на этой основе стороны конфликта к субстативным переговорам.
«В последнее время раздается множество заявлений о невозможности урегулирования армяно-азербайджанского конфликта военным путем. Нам тоже хотелось бы верить в это. Что мешает достижению подвижек в переговорах и заинтересованы ли вообще страны-участницы ОБСЕ в мирном процессе? Если имеется положительный ответ, то почему выступающие против военного варианта решения вопроса продолжают игнорировать обращения азербайджанской стороны о необходимости ликвидации препятствий, мешающих достижению мира?» - указывает постпредство Азербайджана при ОБСЕ.
Официальный Баку заявляет, что Армения грубо нарушает принцип неприменения силы и стремится к сохранению азербайджанских территорий под оккупацией. «Армения не позволяет сотням тысяч азербайджанских вынужденных переселенцев вернуться в Нагорно-Карабахский регион Азербайджана и семь других оккупированных азербайджанских районов, продолжает усилия по изменению демографического, культурного и физического характера захваченных земель, уничтожает культурные и исторические корни их принадлежности Азербайджана, занимается эксплуатацией и разграблением природных богатств этих территорий», - подчеркивается в документе.
В заявлении отмечается, что ОБСЕ выражало обеспокоенность таким поведением Армении. «В этой связи требующие неприменения силы в контексте урегулирования конфликта должны, в первую очередь, устранить фактор военной оккупации территорий Азербайджана. Если они не способны решить многочисленные проблемы, связанные с выводом войск Армении с оккупированных территорий и угрозами мирному процессу, то Азербайджан обладает правом любым способом защищать свои земли и своих граждан. Если мирный процесс не в состоянии изменить статус-кво, то мы имеем право сделать это, как это указано в резолюциях Совбеза ООН», - подчеркивается в заявлении постпредства Азербайджана при ОБСЕ.
В заявлении указывается, что текущий статус-кво, возникший в результате оккупации азербайджанских территорий, не признается Совбезом ООН.
Р.Бабаев
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