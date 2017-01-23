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Бизнес и законодательство 23.01.2017 10:24

Жалобы составили только 4% от числа обращений, поступивших в Минналогов Азербайджана в 2016г

Количество жалоб, поступивших в 2016 году в Минналогов Азербайджана, составило 4,1% от общего числа обращений граждан в налоговые органы, отмечается в информации на сайте Минналогов.

"В 2016 году в Минналогов поступило 87,438 тыс. обращений и по сравнению с 2015 годом их число сократилось на 16,8%. Из общего числа обращений, 95,7% являются заявлениями, 4,1% - жалобами, 0,2% – предложениями", - отмечает министерство.

По данным Минналогов, 71,9% обращений нашли положительное решение.

А.Азизов

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Тэги: МИННАЛОГОВ, ЖАЛОБЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]