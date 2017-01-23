Жалобы составили только 4% от числа обращений, поступивших в Минналогов Азербайджана в 2016г

Количество жалоб, поступивших в 2016 году в Минналогов Азербайджана, составило 4,1% от общего числа обращений граждан в налоговые органы, отмечается в информации на сайте Минналогов.

"В 2016 году в Минналогов поступило 87,438 тыс. обращений и по сравнению с 2015 годом их число сократилось на 16,8%. Из общего числа обращений, 95,7% являются заявлениями, 4,1% - жалобами, 0,2% – предложениями", - отмечает министерство.

По данным Минналогов, 71,9% обращений нашли положительное решение.

А.Азизов