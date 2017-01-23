Сирийская оппозиция заявляет о готовности к прямым переговорам в Астане с представителями Дамаска

Между оппозицией и делегацией правительства Сирии в Астане состоятся прямые переговоры, заявил агентству "Интерфакс-Казахстан" член делегации оппозиции Абдул Хаким Башар.

"Да, будут прямые переговоры", - сказал он.

Накануне постпред Сирии при ООН Башар аль Джаафари, возглавляющий делегацию Дамаска на переговорах в Астане, заявил, что делегация правительства настроена на проведение прямых переговоров с вооруженной оппозицией в Астане.

Вместе с тем, по словам оппозиционера, "необходимо, чтобы присутствовала третья сторона".

"Это может быть Турция, Россия или ООН. Это все. Необходимо присутствие третьей стороны", - сказал Х.Башар.