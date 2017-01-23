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АПК 23.01.2017 10:33

Азербайджан объявит тендер на закупку семян шелкопряда

Министерство сельского хозяйства Азербайджана проведет в 2017 году тендер на закупку 5 тыс. коробок грены - семян, из которых вырастают гусеницы тутового шелкопряда, заявил замминистра Ильхам Гулиев.

И.Гулиев встретился в Баку с советником по торгово-экономическим вопросам посольства Китая в Азербайджане Ван Чунганом.

«И.Гулиев отметил, что министерство сельского хозяйства объявит тендер на закупку 5 тыс. коробок грены - семян шелкопряда, подчеркнув целесообразность участия в нем китайских компаний»,- говорится в сообщении Минсельхоза.

По словам замминистра, закупленные в прошлом году в Китае семена шелкопряда дали высокий урожай.

И.Гулиев довел до сведения своего собеседника заинтересованность Азербайджана в использовании китайского опыта в реконструкции Гахской станции племенного шелководства. Он пригласил китайских специалистов спроектировать и построить современный завод в Гахском районе, а также компании, заинтересованные в закупках азербайджанской продукции и ее поставках в Китай.

По словам замминистра, Азербайджан придает значимость сотрудничеству с Китаем в сферах шелководства, выращивания риса и чаеводства. В связи с этим он предложил подписать между двумя странами Меморандума о взаимопонимании в сфере АПК с целью расширения сотрудничества.

Ф.Исазаде

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Тэги: ШЕЛКОПРЯД, ТЕНДЕР, ЗАКУПКА

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]