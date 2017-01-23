United Airlines возобновила внутренние авиарейсы в США после компьютерного сбоя

Руководство американской авиакомпании United Airlines заявило, что в понедельник возобновило полеты по внутренним маршрутам после компьютерного сбоя, сообщает агентство АП.

По словам официального представителя авиакомпании Мадди Кинг, компьютерная ошибка устранена, и внутреннее авиасообщение восстановлено. Однако она предупредила о возможных задержках рейсов.

Ранее United Airlines на несколько часов приостановила полеты своих самолетов на территории США в связи со сбоем в работе компьютерной системы.