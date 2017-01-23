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Дальнее зарубежье 23.01.2017 11:03

United Airlines возобновила внутренние авиарейсы в США после компьютерного сбоя

Руководство американской авиакомпании United Airlines заявило, что в понедельник возобновило полеты по внутренним маршрутам после компьютерного сбоя, сообщает агентство АП.

По словам официального представителя авиакомпании Мадди Кинг, компьютерная ошибка устранена, и внутреннее авиасообщение восстановлено. Однако она предупредила о возможных задержках рейсов.

Ранее United Airlines на несколько часов приостановила полеты своих самолетов на территории США в связи со сбоем в работе компьютерной системы.

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Тэги: США, АВИАКОМПАНИЯ, РЕЙСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]