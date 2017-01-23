Назарбаев заверил спецпосланника ООН, что в Астане созданы все условия для участников межсирийских переговоров

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудил со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой предстоящие переговоры по урегулированию конфликта в Сирии, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.
Н.Назарбаев отметил готовность Астаны к проведению переговоров, подчеркнув созданные условия для всех участников.
"Я принял предложение президентов России, Турции и Ирана по проведению переговоров в Астане. Мы хотим, чтобы эта встреча прошла успешно. Поскольку Казахстан имеет равные доверительные отношения со всеми участниками встречи, я думаю, что будут созданы все условия для нормальных переговоров", - сказал Н.Назарбаев.
Глава государства особо отметил, что проблема Сирии сегодня волнует не только Ближний Восток, но и все мировое сообщество, отмечается в сообщении.
"Я надеюсь, стороны, как и мы, переживают о происходящих событиях. Как говорят эксперты, с начала конфликта погибло более 300 тысяч человек. Все это побуждает нас надеяться на то, что этот вопрос можно решить только мирным путем", - отметил Н.Назарбаев.
Президент Казахстана заверил спецпосланника ООН в том, что встреча в Астане внесет значительный вклад в ход подготовки к мирным переговорам в Женеве.
С. де Мистура поблагодарил президента Казахстана от имени Генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша за предоставленную возможность проведения переговоров в Астане.
"Ваша страна уже показала большой опыт и пример в урегулировании самых сложнейших ситуаций на международной арене. И непостоянное членство Казахстана в Совете Безопасности ООН станет дополнительной возможностью в решении сирийского конфликта", - подчеркнул С. де Мистура.
По итогам встречи стороны обменялись мнениями по дальнейшим мерам урегулирования вооруженного конфликта.
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