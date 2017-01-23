Назарбаев заверил спецпосланника ООН, что в Астане созданы все условия для участников межсирийских переговоров

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудил со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой предстоящие переговоры по урегулированию конфликта в Сирии, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

Н.Назарбаев отметил готовность Астаны к проведению переговоров, подчеркнув созданные условия для всех участников.

"Я принял предложение президентов России, Турции и Ирана по проведению переговоров в Астане. Мы хотим, чтобы эта встреча прошла успешно. Поскольку Казахстан имеет равные доверительные отношения со всеми участниками встречи, я думаю, что будут созданы все условия для нормальных переговоров", - сказал Н.Назарбаев.

Глава государства особо отметил, что проблема Сирии сегодня волнует не только Ближний Восток, но и все мировое сообщество, отмечается в сообщении.

"Я надеюсь, стороны, как и мы, переживают о происходящих событиях. Как говорят эксперты, с начала конфликта погибло более 300 тысяч человек. Все это побуждает нас надеяться на то, что этот вопрос можно решить только мирным путем", - отметил Н.Назарбаев.

Президент Казахстана заверил спецпосланника ООН в том, что встреча в Астане внесет значительный вклад в ход подготовки к мирным переговорам в Женеве.

С. де Мистура поблагодарил президента Казахстана от имени Генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша за предоставленную возможность проведения переговоров в Астане.

"Ваша страна уже показала большой опыт и пример в урегулировании самых сложнейших ситуаций на международной арене. И непостоянное членство Казахстана в Совете Безопасности ООН станет дополнительной возможностью в решении сирийского конфликта", - подчеркнул С. де Мистура.

По итогам встречи стороны обменялись мнениями по дальнейшим мерам урегулирования вооруженного конфликта.