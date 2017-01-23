Президент Алиев принял участие в открытии нового военного городка в Абшеронском районе

Президент, Верховный главнокомандующий Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял участие в открытии нового военного городка в одной из воинских частей в поселке Пирякяшкюль Абшеронского района, сообщает сайт главы государства.

Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов, проинформировал главу государства об условиях, созданных в военном городке.

И.Алиев также встретился с военнослужащими.

А.Азизов