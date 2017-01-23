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Внутренняя политика 23.01.2017 11:16

Президент Алиев принял участие в открытии нового военного городка в Абшеронском районе

Президент, Верховный главнокомандующий Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял участие в открытии нового военного городка в одной из воинских частей в поселке Пирякяшкюль Абшеронского района, сообщает сайт главы государства.

Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов, проинформировал главу государства об условиях, созданных в военном городке.

И.Алиев также встретился с военнослужащими.

А.Азизов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЧАСТЬ, ВОИНСКАЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]