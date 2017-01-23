Генштаб ВС Турции сообщил о ликвидации в Сирии 65 террористов из ИГ

Турецкие военные сообщили в понедельник о ликвидации 65 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в ходе операции на севере Сирии, сообщили местные СМИ.

Отмечается, что удары были нанесены по позициям ИГ в районе Эль-Баба и Бзаги.

В августе армия Турции начала в Сирии военную операцию "Щит Евфрата", целью которой является ликвидация боевиков ИГ близ границы с Турцией.