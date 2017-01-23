Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8311 EUR   1.9659 RUR   0.0307 GBR   2.2728 TRY   0.4871

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.42 Brent   55.49

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 25 Янв 26 Янв

Транспорт и связь 23.01.2017 11:18

SOCAR планирует летом 2017г ввести в строй II этап контейнерного порта Petlim в Турции

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) планирует в июне 2017 года ввести в эксплуатацию второй этап контейнерного порта Petlim в Турции, заявил глава SOCAR Turkiye Enerji Заур Гахраманов в интервью турецкой газете "Dunya".

«Первый этап порта уже введен в эксплуатацию, второй этап будет запущен в июне 2017 года. Это позволит порту принимать суда мощностью 13 тыс. контейнеров и обеспечит экономию в $200-250 за каждый контейнер. Это будет самый большой порт в Эгейском море, и по мощности он будет вдвое больше порта Хайдарпаша», - отметил З.Гахраманов.

Как сообщалось, контейнерный порт Petlim 6 декабря 2016 года начал коммерческую деятельность в рамках I фазы и принял первое судно.

Строительство порта в Измире осуществляет Petlim Limancılık Ticaret A.S. совместно с нидерландской APM Terminals на основании договора о строительстве и эксплуатации контейнерного порта.

Общая стоимость проекта оценивается в $380 млн. Нидерландская компания будет управлять портом в течение 28 лет.

Мощность порта на первом этапе составляет 800 тыс. контейнеров в год, после ввода в строй второго этапа этот показатель достигнет 1,5 млн контейнеров.

В перспективе мощность порта может быть расширена до 4 млн контейнеров в год. Акционерами Petlim Limancılık Ticaret A.S. являются Petkim Holding (70%) и американский инвестиционный банк Goldman Sachs (30%).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ПОРТ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


Похожие новости


Контейнерный терминал Petlim начинает коммерческую деятельность Голландская APM Terminals получила в управление контейнерный порт Petlim в Измире SOCAR планирует в ноябре начнет строительство в Турции нового контейнерного порта

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]