SOCAR планирует летом 2017г ввести в строй II этап контейнерного порта Petlim в Турции

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) планирует в июне 2017 года ввести в эксплуатацию второй этап контейнерного порта Petlim в Турции, заявил глава SOCAR Turkiye Enerji Заур Гахраманов в интервью турецкой газете "Dunya".

«Первый этап порта уже введен в эксплуатацию, второй этап будет запущен в июне 2017 года. Это позволит порту принимать суда мощностью 13 тыс. контейнеров и обеспечит экономию в $200-250 за каждый контейнер. Это будет самый большой порт в Эгейском море, и по мощности он будет вдвое больше порта Хайдарпаша», - отметил З.Гахраманов.

Как сообщалось, контейнерный порт Petlim 6 декабря 2016 года начал коммерческую деятельность в рамках I фазы и принял первое судно.

Строительство порта в Измире осуществляет Petlim Limancılık Ticaret A.S. совместно с нидерландской APM Terminals на основании договора о строительстве и эксплуатации контейнерного порта.

Общая стоимость проекта оценивается в $380 млн. Нидерландская компания будет управлять портом в течение 28 лет.

Мощность порта на первом этапе составляет 800 тыс. контейнеров в год, после ввода в строй второго этапа этот показатель достигнет 1,5 млн контейнеров.

В перспективе мощность порта может быть расширена до 4 млн контейнеров в год. Акционерами Petlim Limancılık Ticaret A.S. являются Petkim Holding (70%) и американский инвестиционный банк Goldman Sachs (30%).

Н.Аббасова