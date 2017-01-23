Сирийская оппозиция готова сделать всё для прекращения огня в стране - советник делегации

Представители оппозиции готовы сделать все, что потребуется для того, чтобы достигнуть договоренности о прекращении огня, сказал агентству "Интерфакс-Казахстан" советник делегации оппозиции Яхья аль-Ариди.

"(Мы сделаем) все, что нужно, чтобы достичь прекращения огня, полного и окончательного, с тщательным соблюдением и наказанием за его нарушение", - сказал Я.Ариди.

По его словам, в ходе переговоров сегодня будут обсуждаться "прекращение огня и гуманитарная ситуация ".

"Если (переговоры) будут продуктивными и успешными, они будут способствовать прогрессу в политическом направлении, который был начат в Женеве. Они также должны соответствовать пунктам Женевского коммюнике 2012 года", - уточнил он.

"Мы должны сделать всё, что требуется, чтобы остановить кровопролитие в нашей стране", - подчеркнул Я.Ариди.

Он добавил, что приглашен на раунд переговоров в Женеве 8 февраля.