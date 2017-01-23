Делегации РФ, Турции, Ирана, Дамаска и оппозиции собрались за столом переговоров в Астане

Представителям СМИ подключили прямую трансляцию из зала, где ожидается начало сирийских переговоров.

"За круглым столом сидят представители Ирана, рядом с которыми - делегация Дамаска. В центре стола - представители казахстанской стороны, как принимающей. Справа от казахстанской стороны расположилась делегация РФ, далее - Турция. Рядом с Турцией - делегация оппозиции", - передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".