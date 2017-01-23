"Сирийские демократические силы" недовольны, что их исключили из переговоров в Астане

В Курдско-сирийском альянсе "Сирийские демократические силы" (СДС) выразили недовольство в связи с тем, что их представителей не позвали на переговоры по Сирии в Астану.

"Несмотря на все победы, которых мы добились в борьбе против террористов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на севере Сирии, нас исключили из переговоров в Астане", - говорится в опубликованном СДС заявлении.

Представители курдско-сирийского альянса подчеркнули, что "никакие результаты этих переговоров не будут иметь для СДС обязательную силу".

В свою очередь сопредседатель сирийской курдской Партии демократического союза (PYD) Салих Муслим назвал СДС "одним из ключевых игроков" и добавил, что без их участия проведение переговоров "не приведет к действительному решению" сирийского конфликта.

Переговоры по урегулированию конфликта в Сирии проходят 23 января в Астане по инициативе России, Турции и Ирана.