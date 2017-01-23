Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8311 EUR   1.9659 RUR   0.0307 GBR   2.2728 TRY   0.4871

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.42 Brent   55.49

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 25 Янв 26 Янв

Дальнее зарубежье 23.01.2017 12:17

"Сирийские демократические силы" недовольны, что их исключили из переговоров в Астане

В Курдско-сирийском альянсе "Сирийские демократические силы" (СДС) выразили недовольство в связи с тем, что их представителей не позвали на переговоры по Сирии в Астану.

"Несмотря на все победы, которых мы добились в борьбе против террористов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на севере Сирии, нас исключили из переговоров в Астане", - говорится в опубликованном СДС заявлении.

Представители курдско-сирийского альянса подчеркнули, что "никакие результаты этих переговоров не будут иметь для СДС обязательную силу".

В свою очередь сопредседатель сирийской курдской Партии демократического союза (PYD) Салих Муслим назвал СДС "одним из ключевых игроков" и добавил, что без их участия проведение переговоров "не приведет к действительному решению" сирийского конфликта.

Переговоры по урегулированию конфликта в Сирии проходят 23 января в Астане по инициативе России, Турции и Ирана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, КУРДЫ, АСТАНА, НЕДОВОЛЬСТВО


Похожие новости


ВС Турции продолжат удары по курдам, если они не отойдут восточнее реки Евфрат - МИД Военные Турции ликвидировали 25 курдских боевиков в Сирии - СМИ США выступают за единство Сирии, не поддерживают стремление курдов к независимости - Керри Премьер Турции требует очистки территории вокруг сирийского города Джараблуса от курдских отрядов Курдским ополченцам удалось вернуть контроль над почти всеми районами сирийского Кобани - СМИ В МИД РФ указывают на взаимодействие сирийской вооруженной оппозиции и исламистов против местных курдов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]