Казахстан выделил более $700 тыс. и 500 тонн гуманитарной помощи для сирийских беженцев - Назарбаев

Казахстан оказывает финансовую и гуманитарную помощь сирийским беженцам, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Мы выделили более 700 тысяч долларов США для облегчения страданий сирийских беженцев, недавно отправили 500 тонн гуманитарной помощи в виде продуктов питания", - зачитал послание Н.Назарбаева на открытии межсирийских переговоров в Астане глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.