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СНГ 23.01.2017 12:32

Казахстан выделил более $700 тыс. и 500 тонн гуманитарной помощи для сирийских беженцев - Назарбаев

Казахстан оказывает финансовую и гуманитарную помощь сирийским беженцам, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Мы выделили более 700 тысяч долларов США для облегчения страданий сирийских беженцев, недавно отправили 500 тонн гуманитарной помощи в виде продуктов питания", - зачитал послание Н.Назарбаева на открытии межсирийских переговоров в Астане глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СИРИЯ, БЕЖЕНЦЫ, ПОМОЩЬ


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