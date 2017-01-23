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Инфраструктура и тендеры 23.01.2017 12:03

Азербайджанские IT-компании участвуют в тендере в Таджикистане по созданию и внедрению ИИС по налоговому управлению

Азербайджанские IT-компании SINAM и Cybernet, участвуют в тендере, объявленном Налоговым Комитетом Таджикистана

"Азербайджанские компании SINAM и Cybernet, участвуют в тендере, объявленном Налоговым Комитетом Таджикистана по созданию и внедрению Интегрированной Информационной Системы по налоговому управлению. Цель проекта – полная информатизация налоговой системы Таджикистана, а также перевод налоговой документации в электронный формат", - отмечается в сообщении компаний.

При этом, компания SİNAM в тендере участвует в консорциуме с австрийской bit media solutions GmbH.

Одним из конкурентов азербайджанских компаний в этом тендере является компания Iunetworks из Армении. Последний участник тендера - компания Crown Agents (Великобритания).

"Отечественные IT-компании, имеющие большой опыт, выходят на зарубежные рынки. Главные целевые регионы – Азия, Африка и Южная Америка", - подчеркивается в сообщении.

Компания SİNAM уже осуществила несколько проектов в сфере электронного правительства в Кыргызстане. Ранее компании SİNAM, Cybernet и Bestcomp вместе участвовали в тендере в Танзании в рамках единого консорциума.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТАДЖИКИСТАН, КОМПАНИИ, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]