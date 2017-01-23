Назарбаев: бизнесу пора отвечать на проявленные со стороны государства заботу, внимание и поддержку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с руководством Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", сообщила пресс-служба главы государства в понедельник.
"На встрече председатель президиума Тимур Кулибаев и председатель правления Аблай Мырзахметов проинформировали главу государства об итогах деятельности Национальной палаты за 2016 год, развитии бизнес-сообщества в республике, а также планах на предстоящий период", - говорится в сообщении.
Президент Казахстана отметил, что правительство постоянно ведет целенаправленную работу по поддержке бизнеса.
"На систематической основе проводится работа по своевременному внесению изменений в законодательные акты, сокращено количество проверяющих организаций, отменены плановые проверки. Предприниматели активно участвуют в законодательном процессе, что должно способствовать увеличению доли бизнеса в ВВП страны", - сказал Н.Назарбаев.
Также глава государства обратил внимание, что принимаемые государством меры для развития предпринимательства в стране должны обеспечить соответствующую отдачу со стороны бизнес-сообщества.
"Бизнесу пора отвечать на проявленные со стороны государства заботу, внимание и поддержку. Необходимо работать над постоянным привлечением граждан в сферу предпринимательства, наращиванием его доли в экономике страны", - отметил президент Казахстана.
В свою очередь, руководство Нацпалаты сообщило, что доля малого и среднего бизнеса в настоящее время занимает 25% от ВВП, в ней занято более 3 млн человек. В 2016 году произведено продукции на 11,2 трлн тенге, что на 6% больше в сравнении с 2015 годом (331,87/$1).
"Совместно с генеральной прокуратурой, депутатами парламента проводится работа по пересмотру санитарно-эпидемиологических требований в различных сферах деятельности малого и среднего бизнеса", - отметил А.Мырзахметов.
Председатель правления подчеркнул, что по поручению главы государства была проведена ревизионная работа в разрешительной и контрольно-надзорной сфере, результатом которой стало значительное сокращение разрешительных документов и отмена плановых проверок.
Кроме того, руководством Нацпалаты было доложено о проводимой работе в части создания мобильных сервисов для оптимизации и эффективности работы отечественных предпринимателей.
По итогам встречи глава государства дал ряд поручений.
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