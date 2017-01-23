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ТЭК 23.01.2017 12:16

SOCAR Turkiye Enerji создаст в Турции новое нефтехимическое предприятие

Компания "SOCAR Turkiye Enerji" (дочерняя структура компании SOCAR, Госнефтекомпании Азербайджана) рассматривает возможность создания в Турции нового нефтехимического предприятия, сообщил глава SOCAR Turkiye Enerji Заур Гахраманов в интервью турецкой газете Dunya.

«Мы рассматриваем новые возможности в нефтехимической сфере (Турции – ИФ-Аз). Это может даже быть совместное предприятие. В любом случае, мы планируем новые инвестиции (в эту сферу – ИФ-Аз). С вводом в эксплуатацию НПЗ «STAR», завод начнет выпуск сырья в большом объеме, которое мы будем продавать или в виде сырья или создадим новое нефтехимическое производство. Мы изучаем этот вопрос», - отметил З.Гахраманов.

Он также сообщил, что ежегодно SOCAR вкладывает $150 млн в развитие нефтехимического комплекса Petkim. «Без этих вложений доля Petkim на нефтехимическом рынке Турции снизилась бы с 17% до 10%», - отметил глава SOCAR Turkiye Enerji.

З.Гахраманов добавил, что компания SOCAR вложит $18,5 млрд в реализацию своих проектов в Турции.

«До сих пор в рамках этой программы компанией вложено в турецкую экономику $9,5 млрд, остальная сумма будет вложена до конца 2020 года. Мы рассматриваем Турцию на долгосрочный период деятельности, а не на 4-5 лет, и продолжим свои инвестиции. Девальвация турецкой лиры не повлияет на наши эти планы», - подчеркнул он.

Как сообщалось, компания SOCAR Turkiye Enerji является владельцем контрольного (около 57%) пакета акций нефтехимического комплекса Турции Petkim Petrokimya Holding. Компания также в Турции осуществляет строительство нефтеперерабатывающего завода STAR, контейнерного терминала Petlim Limanchilik, ветряной электростанции, а также занимается поставками газа на внутренний рынок и разведкой залежей нефти на востоке страны.

Petkim Petrokimya Holding, основанный 3 апреля 1965 года, является ведущим нефтехимическим комплексом Турции. Комплекс выпускает этилен, полиэтилен, поливинилхлорид, полипропилен и другую нефтехимическую продукцию, которая используется в производстве пластмасс, текстильных изделий и других потребительских и промышленных товаров.

Акции Petkim котируются на Стамбульской фондовой бирже.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, SOCAR, ПЛАНЫ


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