Президент Молдавии решил добиться увольнения генпрокурора страны

Президент Молдавии Игорь Додон инициировал процедуру смещения с должности генерального прокурора Эдуарда Харунжена.

Он сообщил об этом в понедельник на своей странице в Facebook.

В настоящее время генпрокурор Молдавии назначается и увольняется парламентом.